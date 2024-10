Bolsas da Europa sobem majoritariamente com geopolítica, mas tombo do petróleo pesa em Londres

São Paulo, 28/10/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, após Israel retaliar o Irã de forma contida, mas um resultante tombo nos preços do petróleo pesa em ações do setor listadas em Londres.

O apetite por risco na Europa predomina desde a abertura dos negócios, após Israel lançar no fim de semana um ataque apenas limitado contra alvos militares do Irã, poupando a infraestrutura de petróleo do país - o que derrubou as cotações da commodity - e aliviando temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio.

Ao longo da semana, investidores vão acompanhar uma série de dados econômicos relevantes, incluindo leituras preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e dos EUA, assim como balanços de grandes empresas e bancos europeus, incluindo AB InBev, Santander, Airbus e Shell, e de "giant techs" americanas como Apple, Amazon e Meta.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,49% e a de Frankfurt avançava 0,05%, mas a de Londres caía 0,02%, à medida que as ações das petrolíferas britânicas Shell e BP perdiam cerca de 2%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,21% e 0,64%, respectivamente, enquanto a de Lisboa oscilava em torno da estabilidade.