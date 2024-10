Bolsas da Europa fecham em alta após ataque limitado de Israel ao Irã

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 28, após a retaliação de Israel contra o Irã ser mais contida do que o esperado e provocar alguma retirada de prêmios de risco. Investidores continuaram analisando, ainda, a temporada de balanços e os próximos passos de política monetária.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,45%, aos 8.285,62 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,79%, encerrando em 7.556,94 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,34%, a 19.529,81 pontos. As cotações são preliminares.

O apetite por risco predominou na Europa, após Israel lançar ataque limitado contra alvos militares do Irã e aliviar temores de escalada dos conflitos no Oriente Médio, o que derrubou os preços do petróleo. Empresas petrolíferas como BP e Total recuaram 1,64% e 1,01%, respectivamente, enquanto aéreas como Air France-KLM e Lufthansa registraram ganhos de 3,88% e 2,41%.