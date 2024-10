Gigantes da navegação desembolsam bilhões por portos no País para frear alta de custos

Com apenas um mês de intervalo, dois dos principais operadores portuários de contêineres no Brasil foram vendidos para armadoras internacionais. Após a compra da Santos Brasil pela francesa CMA CGM, anunciada no final de setembro, a Wilson Sons divulgou em 20 de outubro, que será adquirida pela suíça MSC. Além da tendência de verticalização do setor, a falta de capacidade portuária, que eleva os preços para as empresas de transporte marítimo no Brasil, estão por trás desta tendência, segundo especialistas.

A Wilson Sons informou na ocasião que seu acionista controlador, o OW Overseas (Investments) Limited, celebrou contrato com a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC, para venda de 56,47% do capital da companhia, por R$ 4,3 bilhões. No final do mês passado, a CMA CGM comprou a fatia de 48% da Opportunity na operadora portuária Santos Brasil por R$ 6,3 bilhões.

Os dois ativos estavam no mercado há algum tempo, com diferentes compradores sendo cotados. Julio Favarin, sócio fundador da Garín Partners, assessoria financeira especializada em Infraestrutura, atribui o fato das duas operações terem saído do papel a dois principais fatores. O primeiro deles é o preço dos fretes marítimos terem disparado na pandemia, o que gerou mais caixa para armadores e permitiu intensificar aquisições, com destaque para ativos de operação portuária.