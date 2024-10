Exportação do agronegócio paulista cresce 9,2% até setembro, com US$ 22,69 bi, aponta IEA-APTA

O agronegócio do Estado de São Paulo exportou, entre janeiro e setembro, um valor 9,2% maior ante igual período do passado, acumulando US$ 22,69 bilhões e garantindo um superávit de US$ 18,45 bilhões, informou, em nota, o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista. Em importações, o desempenho somou US$ 4,24 bilhões.

Conforme o IEA-Apta, a participação das exportações do agronegócio no total do Estado neste mesmo período foi de 43,5%. Em relação às exportações do Estado como um todo, porém, houve déficit comercial de US$ 4,47 bilhões, já que São Paulo exportou, de janeiro a setembro, US$ 52,11 bilhões e importou o equivalente a US$ 56,58 bilhões. Este déficit cresceu 103,2% ante igual período de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O IEA-Apta destaca, porém, que, se não fosse o superávit do setor agropecuário (R$ 18,45 bilhões), o déficit do comércio exterior no Estado seria bem maior.