STF fará audiência pública para discutir vínculo empregatício entre motoristas e plataformas

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou para o dia 9 de dezembro uma audiência pública para discutir a relação de trabalho entre motoristas de aplicativo e as plataformas digitais, como Uber e 99. O objetivo é consultar especialistas e entidades para embasar o julgamento sobre o tema na Corte, que ainda não tem data para ocorrer.

No despacho, Fachin pontuou que o tema é um dos mais "incandescentes" da atualidade e se conecta com debates globais sobre a dinâmica do trabalho na era digital.

O ministro é relator de um recurso da Uber contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que reconheceu o vínculo de um motorista com a plataforma e determinou o pagamento de obrigações trabalhistas.