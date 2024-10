Investigatores federais dos EUA miram empresa de criptomoeda Tether

A Tether e sua criptomoeda, também chamada de tether, têm sido motivo de preocupação crescente para reguladores federais e autoridades policiais. Ao contrário das criptomoedas mais voláteis, o valor do tether está atrelado ao dólar, tornando-o um substituto ideal em locais onde o uso da moeda americana foi proibido pelos reguladores dos EUA.

Tether é a criptomoeda mais negociada do mundo, com até US$ 190 bilhões mudando de mãos todos os dias. É também uma ferramenta de financiamento vital para vários grupos e programas que geram preocupações de segurança nacional nos EUA. Estes incluem o programa de armas nucleares da Coreia do Norte, os cartéis de droga mexicanos, as empresas de armas russas, os grupos terroristas do Oriente Médio e os fabricantes chineses de produtos químicos utilizados para fabricar fentanil, informou anteriormente o The Wall Street Journal.

O Departamento de Justiça iniciou uma investigação sobre a Tether há vários anos, inicialmente analisando se alguns dos apoiadores da Tether cometeram fraude bancária ao usar documentos falsificados para obter acesso ao sistema bancário global, segundo pessoas familiarizadas com o caso.