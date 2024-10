Ibovespa ganha fôlego com commodities e renova máximas perto do fim da manhã

Depois de ter chegado a flertar algumas vezes com o terreno negativo, o Ibovespa ganhou algum fôlego nos últimos minutos e renovou máximas acima dos 130 mil pontos, ainda em alta leve, perto do fim da manhã desta sexta-feira, 25. O dia é amplamente positivo para as ações de empresas do segmento de commodities, mas a alta esbarra no desempenho negativo de outros papéis de peso na composição do Ibovespa, como os bancos.

Também perto do fim da manhã, as ações da Vale subiam mais de 2,5%, amparadas no resultado trimestral acima do esperado e na alta de mais de 1% do petróleo no mercado internacional. Por outro lado, a alta do dólar, que chegou a bater os R$ 5,70 hoje, é fator concorrente para a Bolsa.

Para Felipe Moura, analista da Finacap, o dia é de leitura mista, o que acabou por promover um certo equilíbrio no índice. O profissional vê um ceticismo exagerado por parte do mercado nesta sexta-feira, uma vez que houve sinalizações positivas por parte de membros do governo e há a expectativa de divulgação de medidas de cortes de gastos a partir da próxima semana. "Sempre haverá resistências a esses cortes dentro do governo, mas qualquer avanço nesse sentido será melhor que nada, uma vez que o mercado não esperava nada até pouco tempo atrás", disse.