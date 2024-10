A Moody's reduziu a perspectiva para o rating da França de estável para negativa, diante da deterioração fiscal. A agência de avaliação de risco de crédito manteve a nota Aa2 para os títulos soberanos do país.

A piora da perspectiva deve-se ao risco crescente de que é improvável que governo francês implemente medidas que impeçam déficits orçamentários maiores do que o esperado e uma deterioração na capacidade de pagamento da dívida, observou a Moody's.

"A deterioração fiscal que já observamos está além das nossas expectativas e contrasta com governos de países com classificações semelhantes que tendem a consolidar as suas finanças públicas

no ambiente atual", pontuou a agência.