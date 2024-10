Dólar sobe por incertezas sobre tamanho de corte de gastos no Brasil e de juros nos EUA

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 25, após cair na quinta, 24. Investidores ajustam posições no aguardo de medidas de corte de gastos prometidas pelo governo para a semana que vem e diante das indefinições das eleições nos EUA, afirma Jefferson Rugik, diretor da corretora Correparti. "Há dúvidas sobre a potência da redução de despesas do governo Lula que será anunciada e também sobre o corte de juros nos EUA." Na próxima quinta-feira, 31, também será fechamento da taxa Ptax referencial do fim de outubro e as rolagens de contratos futuros podem começar a influenciar marginalmente as taxas de câmbio.

Além disso, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China (NPC, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira que se reunirá de 4 a 8 de novembro, gerando expectativas de que mais medidas de estímulo sejam anunciadas. A agência de notícias estatal chinesa Xinhua não fez menção a estímulos fiscais, mas informou que os legisladores revisarão diversos projetos de lei e relatórios de agências governamentais. Ainda não está claro se o Conselho de Estado enviará um pacote fiscal ao NPC para aprovação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta quinta-feira, o dólar e os juros futuros tiveram uma trégua e caíram, após a escalada recente. O alívio veio especialmente com comentários de dirigentes do Banco Central garantindo que a autoridade fará o que for necessário para trazer a inflação para a meta e que está atenta aos riscos fiscais, negando que haja dominância fiscal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse os preços de mercado "estão exagerados".