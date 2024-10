Dólar fecha no nível de R$ 5,70 pela primeira vez desde 5 de agosto

O dólar à vista fechou a sexta-feira, 25, no nível de R$ 5,70 pela primeira vez desde 5 de agosto, com a divisa norte-americana ganhando força tanto entre pares fortes quanto entre divisas emergentes e exportadoras de commodities, em mais um dia de "Trump trade", com antecipação de uma possível vitória do republicano Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. A falta de novidades do governo brasileiro sobre potencial corte de gastos, levando a persistência de ruídos fiscais, a maior cautela sobre cortes de juros do Federal Reserve (Fed, BC norte-americano) e a frustração com as perspectivas de crescimento da China também ficaram no radar.

A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 0,75%, a R$ 5,7051, acumulando ganho de 0,11% na semana e de 4,73% no mês de outubro. Já o índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, teve alta de 0,25% nesta sexta e de 0,79% ante sexta-feira passada, a 104,313 pontos.

Na avaliação do economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, a maior pressão no câmbio nesta sexta-feira é externa, com fortalecimento do dólar globalmente por dois motivos. "O primeiro é eleição americana com mercado colocando risco de que o candidato republicano Donald Trump seja eleito. E o segundo é o fato de que dados americanos continuam vindo fortes desde a última reunião do Federal Reserve (Fed)", comenta.