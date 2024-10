Desaceleração chinesa pode afetar Brasil via preços de commodities, diz diretor do BC

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Renato Gomes, disse que a desaceleração da economia chinesa pode ter impactos na economia brasileira via preços de commodities, com eventuais efeitos na inflação. Ele citou, entre eles, a taxa de câmbio, os preços de insumos e a renda, já que o País é exportador de commodities, mas que é preciso observar o efeito em cada matéria-prima.

As declarações foram dadas em um evento do Bank of America (BofA), em Washington, Estados Unidos.