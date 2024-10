Braço empresarial do G-20 discute propostas em fórum em SP

A empresária Luiza Trajano cobrou de seus pares nesta quinta-feira, 24, mais do que apenas um diagnóstico dos desafios futuros de governos e países, ao discursar durante a abertura do encontro promovido pelo B-20 - o braço empresarial do G-20, que reúne as maiores economias do mundo. "Gostaria que saíssemos desse B-20 sem o mundo das teorias, sem o mundo de diagnóstico, e no mundo de fazer acontecer. Todo mundo aqui falou que só a união entre governo, sociedade e empresários vai fazer isso dar certo, só que a gente não consegue fazer isso no mundo", afirmou ela, que é presidente do conselho de administração do Magazine Luiza.

Realizado pela primeira vez no País, o fórum de empresários dos países e regiões representados no G-20 começou ontem e termina nesta sexta, 25, em São Paulo. Ele antecede o encontro do G-20, também a ser realizado pela primeira vez no Brasil, em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Luiza participou da mesa de abertura sobre potencial humano e empoderamento das pessoas diante dos desafios globais. Em seu discurso, a empresária reforçou que empresários e políticos precisam estar conscientes de que o mundo mudou e de que o empresariado precisa se posicionar ao dizer que não vai haver aumento de desemprego em razão das mudanças tecnológicas. O fim de determinadas funções em razão da maior digitalização, segundo ela, não necessariamente significa desemprego. Ela defendeu que as pessoas sejam capacitadas profissionalmente e alocadas em outras posições. À plateia de empresários, ela também disse que combater a desigualdade não é só responsabilidade dos governos. "É uma responsabilidade de todos nós que estamos nessa sala."