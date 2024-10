Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas Tóquio cai antes de eleição

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com exceção da do Japão, onde investidores aguardam o resultado de eleição parlamentar a ser realizada no fim de semana.

O índice Hang Seng avançou 0,49% em Hong Kong, a 20.590,15 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou leve ganho de 0,09% em Seul, a 2.583,27 pontos, e o Taiex subiu 0,67% em Taiwan, a 23.348,45 pontos.