Agrogalaxy: Justiça de Goiás rejeita devolução de R$ 31,9 milhões à Rainbow

A juíza Alessandra Gontijo do Amaral, da 19ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia (GO), negou o pedido da Rainbow Defensivos Agrícolas para recuperar R$ 31,9 milhões em produtos entregues à AgroGalaxy pouco antes do pedido de Recuperação Judicial. A decisão também esclareceu pontos sobre a execução de garantias dentro do processo.

A empresa chinesa de defensivos havia solicitado a devolução dos produtos, alegando que as entregas ocorreram após um aditivo a uma confissão de dívida de R$ 110 milhões, a ser paga em quatro parcelas de R$ 27,5 milhões. O acordo incluía garantias como o endosso de títulos no valor de R$ 34,5 milhões e contratos de venda de milho. No entanto, a juíza considerou que o pedido da Rainbow buscava contornar os efeitos da recuperação judicial, o que não é permitido pela legislação. A magistrada indicou que eventuais questionamentos sobre a validade do negócio deveriam ser tratados em uma ação judicial própria.

No mesmo despacho, a juíza analisou embargos de declaração apresentados por outros credores. Apenas os embargos da multinacional Syngenta foram parcialmente aceitos, com a juíza esclarecendo que a proibição de execução de garantias aplica-se somente nos casos em que há impedimento de vencimento antecipado ou de amortização acelerada dos contratos. A decisão também reafirmou a validade da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permite a execução de garantias oferecidas por terceiros não sujeitos à recuperação judicial.