Taxas de juros têm tarde de alívio com Haddad, Campos Neto e Treasuries

Os juros futuros tiveram uma guinada no período da tarde, quando inverteram o sinal de alta para a queda, que chegava a 25 pontos-base em boa parte dos principais contratos no fim do dia. Não houve um gatilho único a disparar o movimento de correção, mas sim um conjunto de falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além de maior alívio na curva dos Treasuries. A fotografia da tarde contrastava com a da manhã, quando o IPCA-15 acima da mediana das expectativas e com leitura negativa dos preços de abertura pressionava as taxas para cima, rompendo os 13% nos vencimentos intermediários e longos.

No fechamento a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía a 12,59%, de 12,76% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 cedia a 12,695%, de 12,95%. O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 12,680% (na mínima, de 12,97% ontem).

O mercado absorveu o impacto do IPCA-15 de outubro acima do esperado já no fim da manhã, quando o sinal de alta começou a perder fôlego, levando as taxas para perto da estabilidade. A partir das 14h, passaram a cair e a renovar mínimas em sequência, de olho nas falas de autoridades.