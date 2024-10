Renault amplia receita a 10,7 bilhões de euros no 3º trimestre

A Renault obteve receita de 10,7 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024, 1,8% maior do que a de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela montadora francesa nesta quinta-feira, 24. O resultado veio praticamente em linha com o consenso de analistas consultados pela Visible Alpha, de 10,75 bilhões de euros.

Considerando-se taxas de câmbio constantes, a receita do grupo Renault aumentou 5%, enquanto a receita apenas do setor automotivo cresceu 2,6%.

Entre julho e setembro, a Renault vendeu 482.468 veículos, 5,6% menos do que no mesmo intervalo de 2023.