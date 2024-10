Conselho de Administração da Hypera rejeita proposta da EMS para combinação de negócios

Segundo a Hypera, há diferenças significativas em cultura organizacional e práticas de governança corporativa entre as duas empresas. "A Hypera, uma companhia aberta com ampla dispersão acionária desde 2008, contrasta com a EMS, uma empresa familiar de capital fechado", afirma. "A companhia lamenta que a proposta lhe tenha sido enviada ao mesmo tempo em que divulgada pela imprensa e ainda com o pregão em curso", afirma a Hypera, destacando que a administração da Hypera continua focada na estratégia de otimização de capital de giro anunciada em 18 de outubro de 2024, visando a criação de valor para os acionistas de longo prazo.