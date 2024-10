Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após perdas em Wall Street

A predominância do mau humor na região asiática veio após as bolsas de Nova York amargarem perdas de cerca de 1% a 1,6% ontem, em reação a balanços corporativos e pressionados pela força recente dos juros dos Treasuries, que ontem avançaram pelo terceiro dia consecutivo.

No âmbito macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 0,1% no terceiro trimestre, evitando uma recessão técnica após a contração de 0,2% do trimestre anterior, mas a projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal era de alta de 0,5% no período.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom negativo de Wall Street e da Ásia, e o S&P/ASX 200 recuou 0,12% em Sydney, a 8.206,30 pontos.

Contato: [email protected]