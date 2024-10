BC não tem meta de câmbio ou inflação importada e quer levar inflação à meta, diz diretor

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira, 24, que o BC não tem uma meta de taxa de câmbio que consiga reduzir a inflação importada via depreciação do real. Ele participou de um evento organizado pelo banco Citi, em Washington DC.

"Isso tem um impacto por meio de vários canais, então é um dos canais que vamos incorporar, além de expectativas de inflação, hiato do produto, crédito", ele disse. "Nós vamos incorporar todos esses canais para trazer a inflação à meta."