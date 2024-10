B20 abre com cobrança de Luiza Trajano: 'Combater desigualdade é dever de empresários também'

A abertura do B-20, fórum de empresários dos países e das regiões representados no G20, ocorreu nesta quinta-feira, 24, em São Paulo. Pela primeira vez, o Brasil é sede do evento, uma consequência de ser, também neste ano, o anfitrião do G20, que ocorrerá em novembro no Rio de Janeiro. O evento é uma maneira de reunir líderes empresariais do mundo inteiro e atrair atenções para os temas que o setor privado acredita que devem fazer parte das discussões dos governos do G20.

Presente na primeira mesa de discussões do B20 Summit, a empresária Luiza Trajano foi contundente ao cobrar, de seus pares, mais do que apenas um diagnóstico dos desafios. "Gostaria que saíssemos desse B-20 sem o mundo das teorias, sem o mundo de diagnóstico, e no mundo de fazer acontecer. A gente sabe tudo o que tem de fazer. Todo mundo aqui falou que só a união entre o governo, sociedade, empresários vão fazer isso dar certo, só que a gente não consegue fazer isso no mundo", afirmou Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza. "Temos de partir para fazer acontecer. O diagnóstico todo mundo sabe: que os empregos vão mudar", disse a empresária.

Ela disse que empresários e políticos precisam estar conscientes de que o mundo mudou e que o empresariado precisa se posicionar ao dizer que não vai haver aumento de desemprego, em razão das mudanças. O fim de determinadas funções em razão da maior digitalização, segundo ela, não necessariamente significa desemprego. Ela defendeu que as pessoas sejam capacitadas profissionalmente e alocadas em outras posições. "Nós temos de dizer que não vai ter desemprego", disse Trajano.