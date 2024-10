Anglo American reitera expectativas de produção para cobre e minério

A Anglo American reiterou expectativas para a produção de cobre e minério de ferro este ano, ao divulgar seus últimos resultados trimestrais. A diversificada gigante da mineração disse nesta quinta-feira, 24, que produziu 181 mil toneladas de cobre no terceiro trimestre, 13% menos do que em igual período do ano passado.

Por outro lado, a produção de minério de ferro da Anglo subiu 2% na mesma comparação, a 15,7 milhões de toneladas, à medida que a operação da Minas-Rio no Brasil mostrou desempenho recorde pelo segundo trimestre consecutivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Anglo disse que continua esperando produzir entre 730 mil e 790 mil toneladas de cobre e 58 milhões a 62 milhões de toneladas de minério de ferro em 2024.