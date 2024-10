Whirlpool vende menos no 3º tri, mas lucro cresce a US$ 109 mi e supera expectativas

A Whirlpool registrou lucro líquido de US$ 109 milhões no terceiro trimestre, um avanço de 31% na comparação com igual período do ano passado. O resultado equivale a um ganho ajustado de US$ 3,43 por ação, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 3,20.

As vendas da empresa, dona das marcas Consul e Brastemp, ficaram em US$ 4 bilhões nos três meses encerrados em setembro, praticamente em linha com as estimativas do mercado. O número representa um recuo de 18,9% no confronto anual.

Por volta das 17h21 (de Brasília), a ação da companhia saltava 3,39% no after hours de Nova York.