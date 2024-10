Ouro fecha em queda e devolve ganhos recentes, em meio à alta do dólar e dos Treasuries

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 23, quebrando rali de seis sessões consecutivas de ganhos ao sucumbir a pressão do forte avanço do dólar e dos juros dos Treasuries no exterior, diante do cenário global incerto e de ponderações sobre as eleições nos EUA.

O ouro para dezembro fechou em queda de 1,10%, a US$ 2.729,40 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), renovando recorde de fechamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a sessão, o metal precioso chegou a renovar maior nível histórico, ao subir a US$ 2.772,60, mas reverteu ganhos e passou a operar em forte queda. Em nota, analistas da SP Angel observam que o movimento "provavelmente reflete certa retirada dos lucros", diante da forte alta dos juros dos Treasuries.