Membro do BCE diz que corte de 50 pb na próxima reunião é possível, a depender de dados

Um corte de juros de 50 pontos-base (pb) pelo Banco Central Europeu (BCE) no encontro de dezembro ainda é uma possibilidade, afirma o dirigente do BCE e presidente do BC de Portugal, Mario Centeno. Segundo ele, são os próximos dados que ditarão o ritmo do afrouxamento, mas a leitura mais recente da inflação na zona do euro sustenta um movimento mais robusto.

Centeno também demonstrou preocupação com o crescimento do bloco. "Nosso crescimento está muito baixo, e o crescimento de investimento externo também está fraco, o que dificulta uma recuperação econômica", disse ele, em entrevista à CNBC.

Segundo ele, o consumo na zona do euro é fraco demais para conduzir a recuperação econômica por si só.