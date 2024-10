Campos Neto: BC decidiu que aumento dos juros deveria ser gradual no começo, por incerteza

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reiterou nesta quarta-feira, 23, que a decisão de começar o ciclo de ajuste monetário com aumento gradual dos juros se deve às incertezas. "Decidimos que o aumento dos juros deveria ser gradual no começo, por incerteza", disse o banqueiro central em evento organizado pelo UBS BB em paralelo às reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington.

"Começamos com 0,25 ponto porcentual de alta da Selic porque havia muita incerteza", reforçou o presidente do BC, observando também que o BC decidiu não sinalizar seus próximos movimentos, à espera da evolução do cenário, a postura data dependent dependente dos dados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Campos Neto disse que a mensagem é de que o BC precisa fazer a inflação convergir em direção à meta de 3%, enquanto a inflação implícita está piorando, com prêmio de risco aumentando no Brasil.