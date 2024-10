Bolsas da Europa operam sem direção única, após balanços de pesos pesados locais

Entre outros balanços do dia, os da companhia elétrica espanhola Iberdrola (+1,7%, em Madri) e do banco britânico Lloyds (+0,7%, em Londres) também vieram acima das expectativas.

A Heineken, por outro lado, agradou com seu resultado de volumes de cerveja, e a ação da segunda maior cervejaria do mundo subia 2,3% em Amsterdã.

O Deutsche Bank lucrou mais que o esperado no terceiro trimestre, mas decepcionou em termos de provisões para perdas com empréstimos. No horário acima, a ação do maior banco da Alemanha amargava queda de 3% em Frankfurt.

Após o encerramento dos negócios na Europa, está previsto resultado trimestral do grupo varejista francês Carrefour, que tem ampla operação no Brasil.

Ao longo do dia, investidores vão acompanhar levantamento preliminar sobre confiança do consumidor na zona do euro e comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE).

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,21% e a de Paris recuava 0,29%, enquanto a de Frankfurt subia 0,09%. Já as de Milão e Madri exibiam ganhos de 0,15% e 0,16%, respectivamente, mas Lisboa cedia 0,33%.