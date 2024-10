Boeing tem prejuízo maior que o esperado no 3º trimestre

A Boeing teve prejuízo líquido de US$ 6,17 bilhões no terceiro trimestre de 2024, bem maior do que o prejuízo registrado em igual período do ano anterior, de US$ 1,64 bilhão, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23. Em termos ajustados, o prejuízo foi de US$ 10,44 por ação, frustrando a previsão analistas consultados pela FactSet, de US$ 10,35, e bem maior que o prejuízo estimado anteriormente pela empresa, de US$ 9,97.

Contudo, a receita da Boeing teve queda anual de 1% no trimestre, a US$ 17,84 bilhões, acima do consenso da FactSet, de US$ 17,82 bilhões.

Já o fluxo de caixa livre (FCL) da empresa estava negativo em US$ 2,0 bilhões no fim de setembro, abaixo da projeção da FactSet, de uma posição negativa de US$ 2,41 bilhões. A carteira de pedidos (backlog) da fabricante de aviões americana ficou em valor de US$ 511 bilhões no período.