B20 Brasil reúne empresas e países-membros em São Paulo

Começa nesta quinta-feira (24), em São Paulo, o principal fórum do setor privado do G20, o Business 20 (B20) Brasil. O evento vai reunir líderes de empresas e dos governos dos países-membros para apresentar e discutir as recomendações listadas por sete forças-tarefas e o conselho de ação. A plenária se estende até a sexta-feira (25), aberta ao público e gratuita. As inscrições devem ser feitas no site do evento

Segundo a organização, serão abordados os principais temas da presidência brasileira do G20, como o combate à fome e à pobreza, e a promoção de uma transição energética justa. Os temas definirão a lista final de recomendações quserá entregue à liderança do G20 na plenária geral do grupo, em novembro.