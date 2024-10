Verizon lucra mais que o esperado, mas decepciona em assinantes

A Verizon teve lucro líquido consolidado de US$ 3,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024, valor 31% menor do que o ganho de US$ 4,9 bilhões apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira. Em termos ajustados, a companhia americana de telecomunicações registrou lucro por ação de US$ 1,19 entre julho e setembro, ligeiramente acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,18.

A receita da Verizon no trimestre somou US$ 33,3 bilhões, ficando praticamente estável em relação a um ano antes e um pouco abaixo do consenso da FactSet, de US$ 33,4 bilhões.

Em comunicado, a Verizon também detalhou que atraiu 239 mil assinantes pós-pagos de telefonia móvel, em termos líquidos, aquém da projeção da FactSet, de 221 mil. Às 8h20 (de Brasília), a ação da Verizon caía 1,3% no pré-mercado de Nova York.