SAP temporariamente ultrapassa ASML como grupo de tecnologia mais valioso da Europa

A empresa de software alemã SAP temporariamente ultrapassou nesta terça-feira, 22, a holandesa ASML como grupo de tecnologia mais valioso da Europa. No início do pregão em Frankfurt, a ação da SAP chegou a subir mais de 5% e atingiu o recorde de 223,20 euros. Nas últimas horas, porém, o papel perdeu parte da força e a ASML - que fabrica equipamentos para a produção de semicondutores - voltou ao topo do ranking europeu de tecnologia.

Por volta das 9h35 (de Brasília), a ação da SAP subia 3,87% (218,90 euros por ação), traduzindo-se em um valor de mercado de 255,23 bilhões de euros, segundo dados do site Companies Market Cap. Já a da ASLM avançava 2,02% (670,90 euros por ação) no mesmo horário, com valor de marcado atingindo 263,79 bilhões de euros.

Ainda que por curto período, a inversão aconteceu depois de a ASML perder mais de US$ 60 bilhões em valor de mercado no início da semana passada, quando a empresa divulgou balanço decepcionante. Na ocasião, o CEO da ASML, Christophe Fouquet, previu recuperação lenta do mercado de chips, pressionando ações globais do setor.