Petróleo fecha em alta de 2%, com novos temores de escalada dos conflitos no Oriente Médio

O petróleo avançou nesta terça-feira, 22, com possível recrudescimento do conflito no Oriente Médio em pauta. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 2,42% (US$ 1,70), a US$ 71,74 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 2,35% (US$ 1,75), a US$ 76,04 o barril.

Depois de estabilização recente, os preços do petróleo voltaram a subir diante de uma possível escalada dos conflitos no Oriente Médio. "O petróleo subiu por conta da notícia de que drones do Hezbollah atingiram a residência de Benjamin Netanyahu no sábado", diz Robert Yawger, do Mizuho.

A tensão continuou com o Hezbollah disparando foguetes contra Tel-Aviv antes da chegada do secretário de Estado americano Antony Blinken, que está em Israel em busca de um plano de cessar-fogo para Gaza.