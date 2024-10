Juros continuarão caindo, mas ritmo de afrouxamento ainda depende de dados, diz Lagarde, do BCE

Os juros vão continuar caindo na zona do euro, afirmou a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. Porém, a intensidade do afrouxamento monetário ainda não está decidida, e o BCE "não está necessariamente em um ciclo de afrouxamento de 25 pontos-base por encontro", afirmou em entrevista à Bloomberg TV.

"Como eu sempre digo, o ritmo do corte de juros será determinado pelos próximos dados (...). Mas sabemos que a direção das taxas de juros é para baixo, agora precisamos apenas mensurar quanto elas devem cair", disse ela, ao destacar que o BCE leva em conta diferentes elementos em suas decisões, inclusive a opinião e o comportamento dos mercados.

Segundo a presidente do BCE, o processo desinflacionário na zona do euro está "no caminho certo", mas a inflação ainda não está completamente contida, principalmente por conta da inflação de serviços ainda resiliente. Mesmo assim, ela destaca que o BCE não espera que todos os componentes inflacionários retornem à meta de 2%, mas que eles "fiquem equilibrados".