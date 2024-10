Ibovespa emenda quarta perda, abaixo de 130 mil, com incerteza global e interna

Com dólar e curva do DI em alta, o Ibovespa emendou a quarta perda diária, tendo confirmado, no ajuste final, recuo ao nível de 129 mil pontos pela terceira vez no mês, como em 9 e 11 de outubro, convergindo a patamares do começo de agosto. Nesta terça-feira, 22, o índice oscilou entre mínima de 129.094,35 e máxima de 130.345,51 pontos, correspondente ao nível de abertura. No fechamento, mostrava perda de 0,31%, aos 129.951,37 pontos, com giro a R$ 18,2 bilhões. Na semana, cai 0,42% e, no mês, cede 1,41%, colocando a perda no ano a 3,16%.

Em geral, as principais ações do Ibovespa encerraram a sessão em campo negativo, entre as quais Petrobras (ON -0,48%, PN -0,39%), mas algumas melhoraram do meio para o fim da tarde, como Itaú (PN +0,17%) e Vale (ON +0,13%). Entre os grandes bancos, o ajuste foi a 1% em alguns nomes, como BB (ON -1,20%) e Santander (Unit -1,05%). Na ponta perdedora, Azul (-5,70%), Eztec (-4,21%) e MRV (-3,91%). No lado oposto, Hypera (+7,45%), Vamos (+2,98%) e Pão de Açúcar (+2,55%).

"Hypera se valorizou hoje diante da possibilidade de fusão com a EMS - empresa não listada em bolsa -, anunciada ontem e que causou forte volatilidade para suas ações, que chegaram a ser negociadas entre alta e queda de 15% no intradia conforme os investidores assimilavam as novas perspectivas para a companhia", aponta Felipe Castro, sócio da Matriz Capital.