FMI não atualiza projeções para a Argentina, mas reconhece melhora da inflação

O Fundo Monetário Internacional (FMI) não atualizou as suas projeções econômicas para a Argentina devido às discussões do programa de apoio ao país governado por Javier Milei. A última previsão do organismo, divulgada em julho último, apontava uma queda de 3,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) argentino neste ano. Para 2025, porém, o Fundo estimou avanço de 5%, na ocasião.

"Nossas projeções para a Argentina não foram atualizadas desde julho, e a razão para isso é porque há discussões em andamento sobre o programa entre as autoridades e o Fundo", explicou o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, em conversa com a imprensa, na manhã desta terça-feira, quando o FMI divulgou o relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês).

Apesar disso, ele reconheceu que a Argentina tem tido um "progresso substancial" na inflação. "Agora estamos vendo uma inflação mensal na Argentina próxima a 3,5%, abaixo dos cerca de 25% mensais de dezembro do ano passado", disse.