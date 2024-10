Eve lança pacote de serviços de pós-venda para operações de Mobilidade Aérea Urbana

As soluções de serviço e suporte do Eve TechCare cobrirão todos os aspectos operacionais necessários para garantir a operação diária do eVTOL. Isso inclui acesso a um centro de atendimento ao cliente 24/7, treinamento de pilotos e mecânicos, suporte à entrada em serviço, publicações técnicas e operacionais, serviços de materiais e baterias, monitoramento da saúde da aeronave e serviços de MRO.

A Eve Air Mobility anunciou nesta segunda-feira, 21 no MRO Europe, em Barcelona, o lançamento de seu portfólio de serviços de pós-venda para operações de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). O Eve TechCare é um pacote integrado de soluções projetadas para aprimorar as operações de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A plataforma oferece uma gama completa de serviços, suporte ao cliente e soluções operacionais inovadoras.

A Eve possui um backlog com cartas de intenção para 2.900 eVTOLs, representando um potencial de US$ 14,5 bilhões em receita com 30 clientes em 13 países. Além das aeronaves, a empresa garantiu pré-acordos com 14 clientes para serviços e soluções de operações em nove países e, para sua solução de gerenciamento de tráfego aéreo urbano, o Vector, pré-acordos com 17 clientes em nove países.