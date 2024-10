Taxas de juros caem com ajustes técnicos, na contramão do dólar e dos retornos dos Treasuries

Com a agenda esvaziada e num dia sem novidades na seara fiscal, houve espaço para algum ajuste, mas nada que indique tendência para as próximas sessões, a não ser que finalmente haja algo concreto sobre a agenda da revisão de gastos. Mas os players não contam com isso no curto prazo, ao menos antes do segundo turno da eleição, dada a percepção de que o governo espera o desfecho para entrar em ação.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 12,66%, de 12,72% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2027 passou de 12,92% para 12,83%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 12,88% (de 12,96%).

Os juros futuros fecharam a sessão em baixa moderada, atribuída a uma correção técnica diante dos prêmios considerados esticados, que colocaram boa parte dos contratos longos perto dos 13% no fim da semana passada. O movimento se deu na contramão da pressão do dólar, dos retornos dos Treasuries e da deterioração das medianas na pesquisa Focus. Apesar dos níveis elevados terem atraído alguns ajustes, a preocupação com o quadro fiscal permanece como fator fundamental a limitar uma melhora consistente das taxas.

O Broadcast apurou que a equipe econômica nesta semana vai se concentrar na construção jurídica das propostas a serem levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O plano é deixar "tudo pronto" para o retorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participa entre terça e quinta-feira em Washington das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. Na sexta, ele volta ao Brasil. A Fazenda quer aproveitar a janela política aberta entre o fim do pleito municipal e a eleição dos novos presidentes no Congresso para avançar na agenda de corte de gastos. Como o tempo no Parlamento é curto até o fim do ano, serão escolhidas propostas "viáveis" de serem aprovadas entre o fim de 2024 e o primeiro semestre de 2025.

Para o estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, Luciano Rostagno, o recuo das taxas pode ser atribuído a fatores técnicos relacionados à gordura da curva, pois se fosse baseado no noticiário ou fundamentos, outros ativos também estariam melhorando. Mas a bolsa esteve em baixa e o dólar, em alta, chegando a até R$ 5,73 nas máximas da manhã - a moeda americana teve uma inversão de sinal nos minutos finais, para fechar em baixa de 0,15%, aos R$ 5,6904.

"Já tem muita precificação de alta da Selic na curva, acima de 13% no fim do ciclo. Como neste começo de semana não há nada relevante, o mercado aproveita para corrigir antes do desenrolar da agenda", explica o estrategista. O destaque do calendário econômico é o IPCA-15 de outubro na quinta-feira.