Ouro fecha em alta e renova recorde pelo 3º dia seguido, de olho nos EUA e Brics

O ouro futuro fechou em alta e renovou pelo terceiro dia consecutivo seu recorde de fechamento nesta segunda-feira. O metal precioso se valoriza em meio ao posicionamento de investidores conforme as eleições americanas se aproximam e também antes da cúpula do Brics - que deverá abordar a desdolarização da economia global.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,32%, a US$ 2.738,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O metal chegou a ser negociado a US$ 2.755,40 por onça-troy durante a sessão, nível recorde.

As nações do Brics se preparam para a reunião da cúpula que começa nesta terça-feira, com negociações sobre a desdolarização. Cerca de 58% das moedas de reserva externa dos bancos centrais do bloco estão atualmente em ativos denominados em dólares, embora os bancos centrais tenham começado a aumentar suas reservas em outras moedas e commodities, sendo o ouro um dos principais beneficiários, dizem analistas.