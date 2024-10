Goldman Sachs: China deve cortar compulsório bancário em 0,5 ponto porcentual este ano

O corte nos juros de referência para empréstimos (LPR) anunciado nesta segunda-feira, 21, pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) foi levemente 'dovish' e indica que o BC do país asiático deve também anunciar corte de 0,5 ponto porcentual na taxa de compulsório bancário (RRR, em inglês) até o fim do ano, diz o Goldman Sachs.

Para o banco, isso reflete os esforços contínuos da autarquia chinesa para reduzir os custos de financiamento para a economia real e indica que a flexibilização deve continuar em 2025. O Goldman projeta mais dois cortes de 0,25 ponto porcentual no RRR, nos primeiro e terceiro trimestres; e mais duas reduções de 0,20 ponto no LPR, nos segundo e quarto trimestres.