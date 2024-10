Criptomoedas: bitcoin cai com ambiente amplo de baixa propensão ao risco

A baixa propensão a ativos de risco foi reforçada hoje pela expectativa de ritmo moderado de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed), após comentários da dirigente Lorie Logan (Dallas). A cautela com aproximação das eleições presidenciais dos EUA, tensões no Oriente Médio e preocupações sobre a resposta da economia da China a mais um corte de juros também se somaram como justificativas para o ambiente.

O bitcoin cedia 2,13% nas últimas 24 horas até 16h30, a US$ 67.169,72, segundo a Binance, após a moeda ter tocado US$ 69.000 na máxima na sexta-feira. O ethereum, por sua vez, tinha baixa de 0,87%, a US$ 2.675,01,28 no mesmo intervalo.

Do lado de produtos que buscam se beneficiar do interesse pelas criptomoedas, alguns gestores estão agrupando o bitcoin ao ouro. A Quantify Funds, uma empresa de investimento que oferece estratégias semelhantes a fundos de hedge por meio de fundos negociados em bolsa, lançou recentemente o STKD Bitcoin & Gold ETF, que investe em futuros de ouro e bitcoin e usa derivativos para amplificar seus ganhos. O ETF começou a ser negociado no início da semana passada.

Há também um produto negociado em bolsa da 21Shares chamado 21Shares ByteTree BOLD ETP. É negociado em algumas bolsas europeias e está disponível desde 2022.

Ambos os fundos parecem mesclar em uma jogada tanto o medo como a ganância. O ouro muitas vezes tem um bom desempenho em tempos de turbulência geopolítica, por isso se beneficia do medo, enquanto o bitcoin é uma negociação dinâmica com esteroides, beneficiando-se do desejo dos investidores por retornos descomunais.