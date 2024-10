Capital Economics: corte nas taxas de juros não deve ampliar demanda por empréstimos na China

O corte de 25 pontos-base nas principais taxas de juros anunciado nesta segunda-feira (21) pelo Banco do Povo da China (PBoC) representa uma continuidade nos esforços para estimular economia, mas com resultados incertos, segundo a Capital Economics.

"Esperamos que mais flexibilização ocorra nos próximos trimestres, mas é improvável que isso aumente muito a demanda por empréstimos", diz a consultoria britânica, em relatório. "Uma reviravolta significativa no crescimento econômico exigiria uma resposta fiscal maior."

A redução nas taxas vai diminuir o custo dos empréstimos existentes, o que alivia a pressão sobre as empresas endividadas, de acordo com a consultoria. O PBoC, que já fez sete cortes nos juros desde julho, sinalizou reduções de 25 a 50 pontos-base na taxa de reservas de compulsório bancário (RRR, em inglês) até o fim do ano. A Capital Economics ainda espera uma diminuição de 40 pontos-base na nas taxas de referência no ano que vem.