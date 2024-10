Mercado vê câmbio ainda mais pressionado no fim de 2024 por Fed, fiscal e risco Trump

Desde a virada de setembro, o dólar acumula alta de 4% ante o real e, na visão de participantes do mercado ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a pressão tende a elevar as projeções de câmbio para o fim de 2024, ainda que possa haver um alívio em relação ao nível de R$ 5,65 alcançado recentemente. Na ponta do lápis, entram três fatores: o fato de que dirigentes do Federal Reserve (Fed) descartaram novo corte de 0,50 ponto porcentual na próxima reunião de política monetária, a deterioração adicional no sentimento com a política fiscal brasileira e a maior probabilidade de que o republicano Donald Trump, se eleito presidente dos Estados Unidos, adote uma política econômica mais protecionista.

O contraponto seria a possibilidade de preços mais elevados das commodities, mas este também é permeado por incertezas envolvendo a China e o conflito no Oriente Médio. Apesar de a China ter anunciado um novo pacote de estímulos, o governo segue sem dar grandes detalhes, o que vem frustrando investidores.

Nesta semana a Western Asset já elevou a estimativa de câmbio para o fim deste ano: de R$ 5,40 com perspectiva de alta para R$ 5,50, mantendo o viés. A mudança considera a piora da expectativa com o juro dos Estados Unidos, de corte mais lento e com incerteza sobre a taxa terminal de juros a que o Fed vai chegar, levando em conta também conta a possibilidade de eleição de Trump, segundo o economista-chefe da casa, Adauto Lima.