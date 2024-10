Aneel contesta na justiça venda da Amazonas Energia à Âmbar

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contestou judicialmente a transferência de controle da Amazonas Energia para a Âmbar, empresa do grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, alegando possível nulidade das assinaturas dos executivos no acordo. A efetivação das assinaturas do termo de transferência da Amazonas Energia, conforme a ação judicial, ocorreu depois das 23h59 do dia 10 de outubro, quando a medida provisória publicada (MP) para a troca de controle da concessionária perdeu a validade. Porém, formalmente, a "data de inclusão" das assinaturas ocorreu às 23h58.

Procurada, a Âmbar disse em nota que "ainda que o prazo correto fosse o dia 10 de outubro, prevaleceria a assinatura da autoridade responsável pela aprovação, a Aneel, que ocorreu às 23:59:01". Também procurada, a Amazonas Energia não se manifestou.

Má fé