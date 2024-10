Taxas futuras de juros rondam estabilidade em linha com dólar

Os juros futuros começam a sexta-feira (18) perto da estabilidade em toda a curva, mas com viés de baixa, em linha com o dólar. A liquidez pode ser menor nesta sexta diante da agenda esvaziada. No exterior são esperados os dados preliminares de setembro de construções de moradias iniciadas (9h30) e discursos de dirigentes do Fed.

Às 9h10, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 12,670%, de 12,696% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava na máxima de 12,840%, de 12,853%, e o vencimento para janeiro de 2029 exibia taxa de 12,880%, de 12,909% no ajuste de quinta-feira, 17.