PIB da China cresce 4,6% no 3º trimestre, na comparação anual, em linha com a previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,6% no terceiro trimestre deste ano, ante igual período de 2023, informou nesta sexta-feira, 18, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS).

O resultado veio em linha com a estimativa dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam crescimento de 4,6%, e indica uma leve desaceleração em relação ao resultado do segundo trimestre, quando o PIB do país avançou 4,7%, na mesma comparação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relação ao segundo trimestre, o PIB chinês cresceu 0,9% entre julho e setembro. O resultado representa uma aceleração, já que a economia do país avançou 0,7% no período entre abril e junho. *Com informações da Dow Jones Newswires.