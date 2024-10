Lula: Acredita não seria aprovado sem unidade de pensamento no governo de tirar País da mesmice

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 18, no anúncio do programa Acredita em São Paulo, que a medida não teria sido aprovada sem uma vontade do governo de "tirar o Brasil da mesmice". Ele também voltou a dizer que o dinheiro precisa circular, em vez de ficar nas mãos de poucos.

Lula mencionou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. "Ela nos emprestou o salão da casa de espetáculos do Palmeiras para que a gente pudesse fazer o maior programa de crédito que esse País já conheceu", disse o presidente da República, no evento realizado no Allianz Parque, na capital paulista. "Precisamos transformar o Acredita em assunto de mesa de bar, é preciso as pessoas saberem que existe o programa", declarou.

Ele disse que a política de crédito é para fazer o País dar um salto de qualidade, e voltou a reclamar da morosidade do Estado. "Vamos proibir a burocracia de atrapalhar o Acredita", declarou.