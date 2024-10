Itália: Fitch eleva perspectiva para positiva com fiscal e arrecadação; rating segue BBB

"O recente desempenho fiscal mais forte e o compromisso com as regras fiscais da União Europeia apontam para uma potencial redução dos riscos fiscais e financeiros a médio prazo decorrentes dos níveis de dívida excepcionalmente elevados da Itália", diz a agência de avaliação de risco de crédito em comunicado.

Diante da arrecadação de receitas melhor do que o esperado este ano, a agência melhorou as projeções para o déficit fiscal para 3,7% em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). A estimativa anterior era de um déficit de 4,7%. "A melhora do desempenho das receitas é impulsionada por um mercado de trabalho mais forte e pelo fim do regime de crédito fiscal "Superbonus"", notou a Fitch.

A Fitch prevê redução do déficit para 3,2% em 2025 e 2,7% em 2026.

Mais cedo, a S&P Global reafirmou o rating da Itália em 'BBB' para títulos de longo e manteve a perspectiva estável.