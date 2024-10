American Express supera em lucro, mas decepciona em receita

A American Express teve lucro líquido de US$ 2,51 bilhões no terceiro trimestre de 2024, aumento de 2% em reação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 18. Diluído, o resultado foi de US$ 3,49 por ação, acima do registrado em 2023, de US$ 3,30 por ação, e da projeção de analistas ouvidos pela FactSet, que previam lucro por ação de US$ 3,29.

A Amex, como é conhecida, registrou receita de US$ 16,64 bilhões entre julho e setembro, 8% a mais que a de US$ 15,4 bilhões um ano atrás. Entretanto, a cifra veio levemente abaixo da estimativa da FactSet, de US$ 16,68 bilhões.

As provisões consolidadas para perdas de crédito aumentaram a US$ 1,4 bilhão, ante US$ 1,2 bilhão do terceiro trimestre de 2023. Segundo comunicado da Amex, o aumento refletiu maiores baixas líquidas, parcialmente compensadas por um menor acúmulo de reservas líquidas construídas no ano anterior.