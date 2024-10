Dados mostram que economia está um pouco mais fraca do que o esperado, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que os dados mostram que a economia na zona do euro está "um pouco mais fraca" do que o esperado, em coletiva de imprensa sobre a decisão da instituição de cortar as taxas de juros em 25 pontos-base nesta quinta-feira.

Lagarde disse que o BCE espera que a economia se fortaleça com o tempo, mas que os riscos para o crescimento econômico continuam a tender para o lado negativo.

A dirigente descartou que a Europa entre em recessão, mas enfatizou que as tensões geopolíticas são um risco para o aumento da inflação.