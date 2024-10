Combustíveis ficam praticamente estáveis na 1ª quinzena do mês, mostra pesquisa

Os preços dos combustíveis no Brasil apresentaram relativa estabilidade na primeira quinzena de outubro, contando com variações marginais nos preços, segundo o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A gasolina comum, cotada a R$ 6,19 por litro na segunda semana de outubro, apresentou um leve aumento de 0,4%, ou R$ 0,02, em relação ao valor registrado na última semana de setembro. O etanol hidratado, por sua vez, foi cotado a R$ 4,10 por litro, mantendo-se estável. Já o diesel S-10 registrou uma alta marginal 0,4% no seu preço médio, ou mais R$ 0,03, sendo cotado a R$ 6,12 por litro na segunda semana de outubro

Na média das capitais, os preços também mostraram variações pontuais, segundo o Veloe. A gasolina comum subiu de R$ 6,18 por litro na última semana de setembro para R$ 6,20 na segunda semana de outubro, variação de 0,4% (+R$ 0,02). O preço do etanol hidratado, comparativamente, teve uma queda marginal de R$ 0,01, passando de R$ 4,21 para R$ 4,20, ou menos 0,2%.