China: Taxas em depósitos e hipotecas devem ser reduzidas nos próximos dias, diz mídia local

Os principais bancos da China devem reduzir as taxas de juros sobre os depósitos, enquanto as taxas de hipotecas existentes também devem ser ajustadas nos próximos dias, de acordo com a mídia regional.

De acordo com o Securities Times, a partir de 18 de outubro, vários grandes bancos estatais reduzirão mais uma vez as taxas de juros dos depósitos em renminbi.

A maioria das taxas de juros das hipotecas existentes também deve ser ajustada em lotes na próxima sexta-feira, dia 25. Os resultados do ajuste poderão ser verificados através dos canais designados dos bancos credores no dia seguinte (26), disse Tao Ling, vice-governador do Banco Popular da China (PBOC), em conferência de imprensa do Gabinete de Informação do Conselho de Estado, de acordo com a plataforma fintech AAStocks.